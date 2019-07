Strade allagate in Spagna durante la gara | i ciclisti finiscono sott' acqua

Maltempo in Toscana - nubifragio e grandine su Arezzo : Strade allagate - bloccati anche i treni : Una ondata di Maltempo ha investito la Toscana provocando allagamenti di strade e cantine e creando notevoli disagi alla popolazione locale. Decine di interventi dei vigili del fuoco che hanno richiesto rinforzi dai comandi vicini. Il comune ha aperto il centro operativo per le emergenze consigliando di non muoversi. anche la circolazione ferroviaria è andata in tilt.Continua a leggere

New York - dopo l’ondata di caldo - piogge torrenziali lasciano la città sott’acqua : Strade e metro allagate [FOTO e VIDEO] : dopo un weekend di caldo cocente, il cielo alla fine si è aperto su New York, scaricando grandi quantità di pioggia su alcune zone della città. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un‘allerta per alluvioni lampo per Manhattan, Queens e Brooklyn. La potente tempesta di pioggia ha colpito New York nella sera (ora locale) di ieri, lunedì 22 luglio, allagando le strade di Brooklyn e Staten Island. Il temporale si è spostato sulla città ...

Maltempo Russia - violento wet downburst su Perm : oltre 60 alberi abbattuti e Strade allagate. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Spaventose le immagini che arrivano dalla Russia. Il 10 luglio, una tempesta si è abbattuta sulla città di Perm, nella Russia orientale. Si è trattato di un potente wet downburst che ha abbattuto decine di alberi e divelto i rivestimenti di molti tetti. Le forti piogge hanno allagato le strade della città, ingombrate da linee elettriche, cartelloni pubblicitari, rami e alberi sparsi. Tanta la distruzione provocata, come mostrano le foto ...

Grandinata record a Pescara - 30 feriti e Strade allagate : Trenta persone ferite, decine di alberi caduti, centinaia di macchine danneggiate, allagamenti ovunque: è il primo bilancio del violento nubifragio che si è abbattuto a Pescara, dove sono caduti chicchi di grandine grossi come arance. I feriti, tra cui una donna incinta, hanno riportato contusioni, principalmente al capo. Ovunque si registrano allagamenti. strade ridotte a fiumi in più punti del capoluogo, con prevedibili disagi alla viabilità. ...

Maltempo Molise - temporali e forti venti : alberi abbattuti - mezzi pesanti ribaltati - Strade allagate : La violenta ondata di Maltempo non ha risparmiato neppure il litorale molisano. Un forte temporale si è abbattuto su Termoli e dintorni nel primo pomeriggio dopo brusco abbassamento delle temperature. Un furgone e motrice ribaltati da raffiche di vento, alberi abbattuti, strade allagate, piano interrato dell’ospedale San Timoteo di Termoli invaso dall’acqua, una famiglia in panne sotto il ponte del fiume Sinarca. Numerosi, dal primo ...

Roma - temporali e Strade allagate : Temporale a Roma. Verso le 14 le prime gocce d'acqua in centro con tuoni e fulmini, mentre il diluvio ha colpito le zone a Nord ed Est di Roma. Temperature in picchiata, dai 30 ai 20 gradi. Il...

Maltempo - nubifragio su Milano : pioggia e grandine. Strade allagate - quercia crolla su un'auto LE PREVISIONI : Un nubifragio si è abbattuto in prima serata su Milano e l'hinterland. pioggia violentissima e in alcune zone pure grandine. Subito traffico nel caos e tangenziale allagata. Problemi sulla...

India : Strade allagate per le piogge monsoniche [GALLERY] : E’ in corso la stagione delle piogge monsoniche in India: le strade si sono trasformate in fiumi a Mumbai, polo finanziario e la città più grande del Paese. L'articolo India: strade allagate per le piogge monsoniche [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.