Salto di qualità per l’assistenza Samsung grazie all’introduzione del Visual Support

Kiss Kiss Napoli – Schwoch : “Il Napoli per fare il Salto di qualità ha bisogno di lui” : Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli analizzando il mercato in entrata del Napoli : “Ho sempre pensato che Icardi è il miglior acquisto che potrebbe fare il Napoli, per quelle cifre sarebbe un vero affare per De Laurentiis. Qualche anno fa si parlava di oltre 100 milioni di euro per prenderlo, ora con 60 milioni puoi portarlo a casa. Resta comunque da convincere l’Inter, é uma trattativa ...

Juventus e Inter - ecco i loro veri padroni : Raiola e Pastorello - per il Salto di qualità : Uno in giacca e cravatta per ogni occasione, l' altro con t-shirt senza loghi e stile casual anche nei momenti più formali di una trattativa. Due modi di vivere il mestiere di procuratore agli antipodi che non preclude al meno elegante di avere uguale se non maggior successo del primo. Stiamo parlan

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Antonio Giovinazzi si è sbloccato ed ora ambisce al definitivo Salto di qualità con l’Alfa Romeo : Siamo ormai vicini al completamento della prima metà della stagione per il Mondiale di Formula 1, che si trasferisce nel weekend a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Nell’ultima tappa disputata in Austria, il pilota italiano Antonio Giovinazzi è riuscito a sbloccarsi e ad ottenere il primo punto in classifica generale dopo un avvio difficile con un’Alfa Romeo apparsa in Grande crescita che gli potrebbe permettere ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Giovanni Tocci - serve un Salto di qualità anche oltre i confini europei : Due anni fa Giovanni Tocci si metteva al collo un meraviglioso bronzo. Una medaglia dal metro che doveva rappresentare la definitiva consacrazione di un grande talento, ma quella crescita non ha raggiunto l’apice sperato. Il calabrese si presenta a Gwangju con tante ambizioni e con l’obiettivo di fare quel definitivo salto di qualità anche oltre i confini europei. Dal metro il cosentino è certamente uomo da medaglia e vuole ...

Blanc su Rabiot : 'La Juve per come è strutturata può fargli fare il Salto di qualità' : La Juventus, dopo un corteggiamento di anni, è riuscita ad accaparrarsi Adrien Rabiot con la formula del parametro zero. A parlare del centrocampista è Laurent Blanc, che ha allenato il ventiquattrenne al PSG dal 2013 al 2016, nell'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport". L'ex centrale che ha prestato servizio anche nel Napoli e nell'Inter, ha sempre creduto nelle doti di Rabiot, tanto che riuscì ad impedirne il trasferimento alla Roma ...

Lippi : 'La Juve con De Ligt farebbe un ulteriore - importantissimo - Salto di qualità' : La Juventus ha iniziato ad ufficializzare alcuni importanti acquisti per la prossima stagione: dopo Ramsey, è toccato a Luca Pellegrini, giovane terzino sinistro proveniente dalla Roma, Adrien Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain, e si attendono novità su Demiral e soprattutto su De Ligt, vero e proprio oggetto di interesse da parte di molte società europee. E proprio sul centrale olandese ha parlato l'ex tecnico della ...

Australia - qui paghi le tasse e il governo ti ringrazia. In Italia sarebbe un bel Salto di qualità : Uno dei passatempi preferiti delle comunità di espatriati è confrontare le lingue di ciascun paese e identificare le parole che sono comuni in un idioma e non trovano traduzione in un altro. Quando noi Italiani facciamo questo giochino con gli anglofoni, ci sono due parole che generalmente balzano all’occhio: accountability e compliance. E infatti avrete notato che molto spesso in Italiano si tende ad usare direttamente il termine inglese, in ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia strepitosa - ora serve il professionismo per il definitivo Salto di qualità! : “Le azzurre hanno giocato contro colleghe che hanno opportunità diverse rispetto alle nostre, le olandesi sono professioniste. È stata una partita non alla pari da questo punto di vista. Per chi ha compiti decisionali è arrivato il momento di prendere decisioni. Queste ragazze si meritano il professionismo e opportunità diverse“. Sono queste le parole di Milena Bertolini, poco dopo l’uscita di scena della Nazionale Italiana di ...

Tour de France 2019 : Enric Mas punta al definitivo Salto di qualità. La grande speranza spagnola sogna il podio : Enric Mas, la “perla” del ciclismo spagnolo. È così che lo definisce uno dei più grandi campioni di sempre Alberto Contador, giudicando il connazionale niente meno che come suo futuro erede per le grandi corse a tappe. Il ventiquattrenne iberico, punta della Deceuninck-Quick Step per la classifica generale del Tour de France 2019, è in scadenza di contratto con la formazione belga, e con ogni probabilità lascerà definitivamente la ...

