PlayStation 5 | un negozio svedese permette già di preordinarla a un prezzo stratosferico

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sony non ha ancora avuto modo di svelare la sua console di nuova generazione, tuttavia ungià di preordinare il prodotto alla modica cifra di 950 euro, insomma una proposta solo per i fan più accaniti.A giudicare dalperò sembra che il rivenditore abbia soltanto voluto creare una pagina placeholder per la nuova console di Sony, effettivamente Mark Cerny ha affermato tempo fa che ildi PS5 sarebbe stato appetibile ai giocatori, e non pensiamo ci siano molti giocatori che sborseranno 950 euro per una console. Inoltre nella scheda tecnica del prodotto vengono riportate le informazioni circolate in rete tramite i vari rumor di questi ultimi mesi, dunque è improbabile che ci sia davvero la possibilità di preordinare PS5.Durante la famosa intervista a Mark Cerny di qualche tempo fa, è stato dichiarato che la nuova console Sony vanterà anche un chip AMD ...

