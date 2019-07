Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Undi, Vito La Mattina di 52 anni, ha piazzato unaai cancelli della fabbrica ex Fiat a Termini Imerese: “Non ce la faccio più, starò qui fino a quando non mi faranno lavorare. Ho dovuto chiudere casa per i debiti, mandando moglie e figli da mia madre”, dice all’ANSA l’. Un gruppetto di lavoratori ha raggiunto Vito La Mattina.L’, come gli altri colleghi, non ha ancora ricevuto la cassa integrazione di maggio e giugno che pare sia bloccata per problemi tecnici. “Non posso pagare le bollette di casa, non ho i soldi per la rata del mutuo di ristrutturazione, nonneppure ala spesa - si sfoga il lavoratore - Sono stanco, tanto stanco”.A parte i mancati pagamenti della cig in corso, gli operai di, e dell’indotto, aspettano la firma del decreto per la proroga della cassa ...

HuffPostItalia : Operaio senza Cig da mesi in tenda davanti alla Blutec: 'Non riesco più a fare la spesa' - MarcoMarrocco : RT @HuffPostItalia: Operaio senza Cig da mesi in tenda davanti alla Blutec: 'Non riesco più a fare la spesa' - Irisamalu : RT @HuffPostItalia: Operaio senza Cig da mesi in tenda davanti alla Blutec: 'Non riesco più a fare la spesa' -