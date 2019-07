Incendio nel Nuorese | forti turbolenze | aerei ed elicotteri lasciano Siniscola

Belluno - Incendio distrugge la casa : donna muore intrappolata nel suo appartamento : La vittima è Maria Doriguzzi, che viveva da sola nella casa al piano terra del palazzo colpito dall'incendio. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare dell'abitazione della donna, per lei ormai non c'era più nulla da fare. Si sospetta che la colpa del rogo sia un malfunzionamento della canna fumaria di una stufa a legna.Continua a leggere

Sardegna - Incendio nel Nuorese : chiusa la statale 131 - evacuate diverse abitazioni : Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto ettari di macchia mediterranea in Sardegna, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento di maestrale, tanto che un vasto territorio nel Nuorese, tra il paese di Siniscola ed il monte Pizzinnu, è stato colpito. I roghi hanno interessato anche la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, che collega la cittadina sarda con Olbia: un tratto è stato chiuso al ...

Vasto Incendio in Sardegna : fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia - evacuazioni nella notte : Un Vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria. “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce ...

Incendio in discarica di rifiuti nel Bresciano : esclusa la presenza di inquinanti nell’aria : in riferimento all’Incendio divampato all’ex discarica Faeco, ora GreenUp, di Bedizzole (Brescia), Arpa ha provveduto a effettuare rilevazioni della qualità dell’aria che hanno escluso la presenza di inquinanti. “Gli esiti delle misurazioni speditive non hanno evidenziato la presenza degli inquinanti traccianti degli incendi – si spiega nel comunicato dell’Arpa -: monossido di carbonio e composti organici ...

Roma - Incendio in una discarica abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Incendio nello studio - Mentana interrompe il Tg : "Sta andando a fuoco - non scherzo" : Un Incendio nella sede romana de La7, nel quartiere Prati, si è propagato ieri sera dai locali del sottotetto, dove erano in corso dei lavori. Il fumo ha interessato i locali e il Tg della sera è stato interrotto da Enrico Mentana che lo stava conducendo. “Più o meno lo studio sta andando a fuoco - ha affermato - non sto scherzando, è una situazione molto difficile quindi e non so se tornerò in diretta ...

Incendio TG La7 - Enrico Mentana nel panico : “Non è uno scherzo!” : Incendio in diretta al TG La7, Enrico Mentana: “Chiudo da un altro studio!” L’edizione serale del TG La7 ha avuto un finale davvero inaspettato. Cos’è successo? C’è stato un Incendio. A comunicarlo in diretta televisiva è stato proprio il direttore Enrico Mentana, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “L’argomento è scottante, ma qui ci hanno preso sul serio perché sta andando tutto a ...

Vasto Incendio nel nord della Sardegna - chiesti tre Canadair : Vasto incendio nel nord della Sardegna, chiesti tre Canadair Il rogo è scoppiato nelle territorio di Torralba, nel nord-Ovest dell'isola, ed è stato facilitato dal vento. Le fiamme si estendono quasi fino al confine con il comune di Bonorva. Sul posto sono già impegnati tre elicotteri del Corpo forestale. Parole ...

Treni nel caos dopo l'Incendio : la pista anarchica è quella prevalente : L’ipotesi più accreditata per il sabotaggio avvenuto stamani ad una cabina elettrica sulla tratta ferroviaria nei pressi della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma-Firenze, è un'azione di matrice anarchica attentato Treni Raffaello Binelli ?Url ...

Pista anarchica per l'Incendio doloso sull'Alta Velocità. Toninelli a Salvini : "Trova i colpevoli" : C’è anche la Pista di un’azione dimostrativa, collegabile al processo in corso al tribunale di Firenze contro 28 persone, la maggioranza delle quali collegabili all’area anarchica, tra le ipotesi cui stanno lavorando gli inquirenti impegnati nelle indagini sull’incendio alla cabina elettrica dell’Alta velocità vicino alla stazione di Rovezzano. Si tratterebbe di tre diversi roghi: oltre alla cabina ...

Roma - stazione Termini nel caos per l’Incendio a Firenze. Code agli sportelli informativi : Giornata di caos e disagi per i viaggiatori dei treni Alta velocità, a causa di un incendio doloso scoppiato a Firenze, che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria fra Roma e il capoluogo toscano. Si segnalano ritardi fino a quattro ore per i treni dell’alta velocità in partenza da Milano per il sud. Nelle stazioni, i punti informativi sono presi d’assalto. E se la circolazione è ripartita, le ripercussioni si ...

Treni nel caos sulla Milano-Roma-Napoli : ritardi fino a 4 ore - a fuoco cabina elettrica. Ferrovie : «Incendio doloso» : Treni nel caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: fino a quattro ore di ritardo per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio che...