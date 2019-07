Il nuovo nemico in DOOM Eternal è per metà macchina e per metà demone

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nonostante la grande quantità di nemici presenti nei capitoli precedenti di, id Software ha deciso di aggiungerne unoall'interno del prossimo titolo del franchise,.Durante il QuakeCon 2019, lo studio di sviluppo ha svelato molti nuovi dettagli sul gioco e tra questi vi è un. ChiamatoHunter, questo mostro è pere pered è completamente fuori di testa. Il cacciatore esiste solamente per un unico scopo: cacciare ilguy, ovvero voi.Con le sue armi, il suo aspetto terrificante, le dimensioni imponenti e le sue parti meccaniche, ilHunter vi darà sicuramente filo da torcere. Questa creatura è stata mostrata durante l'evento e potete visionare il filmato lungo poco più di un'ora e mezza di seguito. Se non volete seguire tutta la conferenza, allo potete skippare al minuto 22:00, in cui si vede ilHunter in ...

