I giudici | Doppio cognome per i figli di coppia di madri

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Roberto Bordi Primo caso in Liguria di "stepchild adoption incrociata": il Tribunale dei Minorenni di Genova ha stabilito che idi due donne unite civilmente dal 2017 potranno portare il. Riconosciuto a entrambe il ruolo di madre Unadi donne residenti a Imperia, Laura e Francesca, e unite civilmente dal 2017, hanno ottenuto che i loroavuti precedentemente possano portare il. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale dei Minorenni di Genova. Riconosciuti dunque l'adozione reciproca dei rispettivi- ovvero la "stepchild adoption incrociata" - e soprattutto il ruolo di madre di ciascuna di loro per ognuno dei, un maschio e una femmina. Si tratta, come scrive Il Secolo XIX, di un aspetto che fino ad oggi non era sempre stato preso in considerazione. La sentenza arriva al termine di un lungo percorso iniziato due ...

