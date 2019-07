Foggia | incidente frontale in galleria a Mattinata | morti padre e sua figlia di sette mesi

Bimba di sette mesi muore insieme al padre in un incidente nel Foggiano : Claudio Carollo Oltre alle due vittime, sono rimasti ferite altre quattro persone dei tre veicoli coinvolti nell'incidente in una galleria vicino al Comune di Mattinata. Gli inquirenti indagano sulle dinamiche dello scontro Un uomo di 34 anni e sua figlia di appena sette mesi sono morti in un incidente in galleria, nel Foggiano. Il padre della neonata si chiamava Antonio Penza, ed era di San Fernando di Puglia, in provincia di ...

Foggia - padre e figlia di 7 mesi muoiono in un incidente in galleria : forse sorpasso azzardato : L'incidente stradale è avvenuto lungo la statale 688 "di Mattinata" e ha coinvolto 3 auto: ci sono anche due feriti. Il traffico è stato deviato

Incidente stradale nel Foggiano : morti padre e figlioletta di 7 mesi : Drammatico Incidente stradale nel Foggiano: due persone sono morte questa mattina mentre percorrevano la statale 688 di Mattinata. Stando alle prime informazioni, le vittime dell'Incidente sarebbero un uomo e la figlioletta di appena sette mesi. La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti.

Foggia - incidente stradale nel Gargano : Eleonora muore annegata a 24 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Foce Varano, frazione marittima del comune di Ischitella, nel Foggiano, dove una ragazza di 24 anni, Eleonora Ferraraccio, ha perso la vita in un brutto incidente stradale. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, pare che la giovane, per cause ancora tutte da accertare, abbia perso il controllo della sua Fiat Panda, e sia finita nel canale del porticciolo. Insieme a lei viaggiava anche ...

Foggia. Incidente in via delle Casermette : morto Mario De Filippo : Una giovane vita spezzata alla periferia di Foggia per un Incidente stradale avvenuto in via delle Casermette. L’impatto ha coinvolto un furgoncino

Foggia. Incidente a Bologna : morto il rider Mario Ferrara : Tragedia della strada a Bologna in via del Lavoro, all’incrocio con via Vestri. Il motorino di un portapizze, Mario Ferrara