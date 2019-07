Chieti | sul costone della montagna riappare la scritta Dux | è polemica

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di lunedì 29 luglio 2019) A denunciare per primo su Facebook l'accaduto di Villa Santa Maria il deputato Pd Camillo D'Alessandro che presenta un'interrogazione a Salvini. La replica del sindaco: "E' un'attrattiva per il paese"

