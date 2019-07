50 curiosità sugli elementi chimici

La luce sugli oceani : trama cast e curiosità del film con Michael Fassbender e Alicia Vikander : Martedì 11 giugno, dalle 21.20 in poi in prima serata su Canale 5, va in onda il dramma del 2016 La luce sugli oceani, film diretto da Derek Cianfrance che racconta la storia di due famiglie unite da una tragedia e dall’amore per una bambina prima dispersa e poi ritrovata. La pellicola vanta un cast di prim’ordine nei tre ruoli principali ed è anche il set in cui è nato l’amore tra Alicia Vikander e Michael Fassbender, oggi ...