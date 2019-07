Trasporti eccezionali | le aziende | “Chi si deve occupare delle strade | chiede a noi se i

(Di domenica 28 luglio 2019) Su quei permessi, nessuno vuole mettere la firma. Troppo rischioso, visto lo statoinfrastrutture italiane. Un problema di cui tutto il paese si è accorto con il Ponte Morandi, anche se negli uffici tecnici di province e comuni il terrore ha iniziato a serpeggiare dal crollo del viadotto di Annone Brianza, sulla provinciale che collega Milano e Lecco, nell’ottobre del 2016. La tragedia di Genova non ha fatto altro che amplificare una situazione già al limite. E così, tutti gli enti che gestiscono leitaliane hanno preso precauzioni, come abbassare da un giorno all’altro i limiti di peso del trasporto eccezionale, passato da un massimo di 170 tonnellate fino anche a 48. Ma soprattutto, hanno iniziato are verifiche per ogni ponte che i mezzi pesanti devono attraversare, obbligando i trasportatori, e indirettamente leche si affidano a loro, a pagare studi di ...

Dalla Rete Google News

Telenord

Rientra l'allarme in porto a Genova per lo stop ai trasporti eccezionali decretato unilateralmente da Autostrade per l'Italia, in particolare per quanto riguarda la ...