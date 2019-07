“Terra mia | non è un Paese per santi” escluso dal Festival di Venezia Vincono i burocrati

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) Ildel Cinema diracconta, da settantasei anni, il nostro. Un grande appuntamento culturale che ha parlato agli italiani ed al Mondo intero.Un fermento autentico, discussioni importanti.è il centro di riflessioni sulla attualità ed il futuro, è stimolo per nuove avventure. Mai avrei pensato che qualcuno potesse interpretare l’evento con la triste logica di un burocrate. E mi spiego.Mi ha stupito l’esclusione del film “TERRA MIA, non è unper santi” che racconta “del ritorno della democrazia nelsimbolo di San Luca”, la reazione della comunità contro la ’Ndrangheta”. Un’intuizione di Ambrogio Crespi e Klaus Davi con la partecipazione di Mimma Cacciatore (dirigente scolastica di San Luca), Benedetto Zoccola (testimone di giustizia), Michele Inserra ...

