Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Ero a Lipari il 3 luglio. Ero alle Eolie quella settimana, stavamo a Salina. Il lunedì eravamo andati in in gita a, a visitare l’isola e vedere la Sciara del fuoco la sera al tramonto, con tanto di cena a bordo della barca, partecipando a una delle innumerevoli gite che vengono organizzate per i turisti. Non avevamo accettato di fare la scalata perché non avevamo la nostra attrezzatura e non volevo avere problemi con i piedi nel caso di scarpe scomode, mi sarei rovinata la vacanza. Mercoledì dunque eravamo a Lipari in solitaria, per visitare l’isola – piuttosto grande, quindi oggetto di qualin più del giro turistico in barca, toccata e fuga. Stavamo facendo il tour delle granite quel giorno, ne avevamo mangiate due verso il porticciolo e ci dirigevamo a Canneto per gustarne altre due in un paio di locali che ci avevano indicato come speciali. Mentre ...

Cascavel47 : Stromboli, ero lì quando il vulcano è esploso. Ma non è stata l’unica cosa singolare che ho visto… - Noovyis : (Stromboli, ero lì quando il vulcano è esploso. Ma non è stata l’unica cosa singolare che ho visto) Playhitmusic -… - TutteLeNotizie : Stromboli, ero lì quando il vulcano è esploso. Ma non è stata l’unica cosa singolare che ho… -