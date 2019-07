Rischio prelievo contante 1 e 2 agosto per sciopero portavalori

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) L'1 e il 2potrebbe verificarsi una indisponibilità di denaropresso tutti i bancomat e gli sportelli interni di filiale a causa dellonazionale dei. Adenaro, presso sportelli e in filiale, l’1 e il 2. Le banche informano i clienti del possibile disagio causato dallonazionale dei.“Ildei contanti potrebbe essere non disponibile”. Recita così il testo della mail che alcuni istituti di credito stanno inviando alla propria utenza in queste ore. Niente panico. Lungi da voler generare caos e allarmismi inutili, è bene precisare che si tratta di una comunicazione preventiva volta ad informare il pubblico di alcuni possibili disservizi dei bancomat nei prossimi giorni.L’1 e il 2, infatti, potrebbe verificarsi un’indisponibilità di denaropresso tutti i dispositivi ...

Marroz_1973 : Bancomat, prelievo di contanti a rischio l'1 e il 2 agosto - InfoAmb : Bancomat, prelievo di contanti a rischio l'1 e il 2 agosto. A causa dello sciopero del trasporto valori potrebbe ve… - Rog_2 : RT @rtl1025: A rischio il prelievo a sportelli #bancomat l'1 e 2 agosto ??? -