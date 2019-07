Calciomercato Fiorentina | il punto sulle trattative | difficili De Paul e Politano | nuove

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019)– Laprogramma la prossima stagione, dopo un campionato molto deludente, conclusosi con una salvezza risicata. La nuova proprietà ha portato entusiasmo, ma si trova a dover fare i conti con restrizioni del Fair Play Finanziario importanti. Ecco perché il mercato non è ancora decollato. La Viola ha bisogno prima di vendere e poi di acquistare non potendo avere un debito che superi i 30 milioni. A fare ilsul mercato dellaè la Gazzetta dello Sport. German Pezzella è diventato un caso: il centrale argentino non sembra essere in grandi rapporti con Montella e si sarebbe proposto a Milan e Roma. Lachiede 20 milioni, cifra che per adesso spaventa le squadre interessate. La società intende fare chiarezza. Commisso vorrebbe assegnare la fascia da capitano a Chiesa, per farne ancor di più il simbolo del nuovo corso. ...

