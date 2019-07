No Tav entrano nel cantiere

Corteo ‘No Tav’ - manifestanti entrano nel cantiere della Torino-Lione di Chiomonte : (Agenzia Vista) Chiomonte, 27 luglio 2019Corteo 'No Tav', manifestanti entrano nel cantiereNo Tav hanno oltrepassato una cancellata che sbarrava la strada verso il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Le immagini riprese dagli agenti di Polizia schierati. _Courtesy Polizia di StatoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Corteo No Tav ...