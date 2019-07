Formula 1 – Hamilton scatta davanti a tutti | Ferrari attardate | la griglia di partenza

Griglia di partenza Formula 1/ Hamilton in pole - disastro Ferrari! - Gp Germania 2019 - : Griglia di partenza Formula 1, Gp Germania 2019 a Hockenheim: altra pole position per Lewis Hamilton, davanti a Verstappen. Malissimo le Ferrari.

Formula 1 – Hamilton approfitta dell’assenza delle Ferrari - Verstappen contento e Bottas deluso : le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Hockenheim : Hamilton in pole ad Hockenheim: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Germania E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Germania: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche di Hockenheim al primo posto, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas. qualifiche disastrose per la Ferrari: Vettel e Leclerc non hanno potuto lottare per la pole position a causa di due problemi tecnici che li hanno costretti a ...

Griglia d partenza Formula 1/ Lo scontro tra Hamilton e Vettel - Gp Germania 2019 - : Griglia di partenza Formula 1, Gp Germania 2019 a Hockenheim: si accende la battaglia per la pole position e la prima fila nella prova tedesca del Mondiale.

Formula 1 – Concluse le FP3 del Gp di Germania : Leclerc al top! Dov’è Hamilton? [TEMPI] : Concluse le FP3 del Gp di Germania con Leclerc ancora davanti a tutti: Verstappen rovina la doppietta Ferrari piazzandosi davanti a Vettel, Hamilton solo 6° La pioggia non si vede e forse non si vedrà nemmeno nelle qualifiche. Ci spera la Ferrari, soprattutto Charles Leclerc che continua ad essere il più veloce sul tracciato del Gp di Germania. Il giovane pilota monegasco bissa il risultato delle FP2 piazzandosi ancora al primo posto anche ...

Formula 1 – Hamilton spera nel fresco ad Hockenheim : “ecco quale è stato il nostro maggiore problema oggi” : Lewis Hamilton consapevole delle difficoltà della Mercedes dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Germania: l’analisi del britannico ad Hockenheim Prima giornata di prove nel segno della Ferrari oggi ad Hockenheim: come previsto le Mercedes hanno faticato oggi a causa dell’eccessivo caldo in pista, che ha confermato i problemi del team di Brackley con le temperature elevate. Photo4/LaPresse Consapevole delle ...

Formula 1 – Terminate le FP1 del Gp di Germania : Ferrari davanti a tutti - Hamilton subito a ruota [TEMPI] : Vettel e Leclerc dettano il passo al termine della prima sessione di prove libere, precedendo Hamilton e Verstappen. Leggero fuori pista nel finale per Bottas subito davanti le due Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:14.013 e precedendo il compagno di squadra Leclerc di due decimi. LaPresse Un ottimo inizio per il Cavallino, ...

Formula 1 – Dai sacrifici di famiglia al confronto con Hamilton : “a volte mi dico che sono un fottuto coglione” : Valtteri Bottas e la fame di vittoria maggiore rispetto a quella del suo compagno di squadra Lewis Hamilton: le parole del finlandese della Mercedes E’ tutto pronto ad Hockenheim per il nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti si apprestano a scendere in pista per le prime prove libere del Gp di Germania, ma intanto si parla tanto di Valtteri Bottas e delle sue recenti dichiarazioni. In una lunga intervista ad ...

Formula 1 – Hamilton non cambia approccio - ma il caldo in Germania è allarmante : “saremo nei guai” : Lewis Hamilton, le alte temperature e la prima metà di stagione eccezionale: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp di Germania Si accedono nuovamente i motori: questa mattina si comincia con le prime prove libere del Gp di Germania di Formula 1. Ad Hockenheim c’è chi va a caccia del riscatto e chi invece alla ricerca di conferme, come Lewis Hamilton, attuale leader della classifica piloti, con 39 punti sul ...

Formula 1 – Vettel - che stoccata da Hamilton : “Leclerc fa meglio. Non lo considero più avversario per il Mondiale” : Hamilton parla del momento no di Sebastian Vettel spezzando una lancia a suo favore, ma evidenziandone anche le difficoltà: il pilota britannico non lo ritiene una ‘minaccia’ per il Mondiale Una sorta di ‘compassione’, per un avversario che non rappresenta più un problema. Possiamo riassumere così la natura delle dichiarazioni rilasciate da Lewis Hamilton alla vigilia del Gp di Germania. Il pilota della Mercedes ha ...

Formula 1 - Hamilton boccia gomme e ala anteriore : parole durissime del pilota della Mercedes : Il pilota campione del mondo ha espresso il proprio parere sugli pneumatici e sull’ala anteriore introdotta nel 2019 per favorire i sorpassi Lewis Hamilton sta dominando il Mondiale 2019 di Formula 1, il britannico comanda con un distacco considerevole sul compagno di squadra Bottas, rimasto l’unico avversario nella lotta iridata. Lapresse Nonostante la sua superiorità, il britannico ha qualcosa di cui lamentarsi: “la ...

Formula 1 – Button non cambia idea : “Hamilton in Ferrari? Potrebbe essere la fine della sua carriera” : Jenson Button ribadisce la sua idea: l’ex pilota di Formula 1 boccia l’idea di un futuro di Hamilton in Ferrari La stagione 2019 di Formula 1 ha regalato finora poco spettacolo in pista ma tante polemiche. Solo nelle ultime gare i piloti hanno regalato emozioni forti al pubblico con delle lotte appassionanti. La Mercedes domina in maniera indiscussa, con Lewis Hamilton leader del mondiale, seguito dal suo compagno di squadra ...

Formula 1 – Le difficoltà di Vettel e la battaglia con i rivali - Hamilton ammette : “desidero una lotta con la Ferrari - e su Seb…” : Lewis Hamilton crede in Sebastian Vettel: il britannico della Mercedes spera in un miglioramento del tedesco della Ferrari Una settimana di pausa per ricaricare le energie, per i piloti della Formula 1, dopo il Gp di Silverstone in vista della prossima gara della Germania. Ancora una gara deludente, in Gran Bretagna, per Sebastian Vettel, che nella lotta con Verstappen per il terzo posto ha tamponato l’olandese della Red Bull, ...

Formula 1 - Toto Wolff non crede ai suoi occhi : “Hamilton a Silverstone ha reso tutti i dati un po’ stupidi” : Il giro veloce con cui Hamilton ha chiuso il Gp di Silverstone ha spinto Toto Wolff ad esaltarlo pubblicamente Un tempo monstre, che ha permesso a Lewis Hamilton di portare a casa 26 punti invece che 25, frutto del bonus derivante dal giro veloce fatto segnare proprio nel finale del Gp di Silverstone. Lapresse Un 1:27.369 fatto segnare con gomme dure vecchie di 31 giri, battendo di pochi millesimi il compagno Bottas equipaggiato con gomme ...

Formula 1 - Lewis Hamilton alza la voce : “noi piloti sappiamo meglio di chiunque su quali piste correre” : Il pilota britannico ha alzato la voce riguardo i circuiti da inserire in calendario, chiedendo che Liberty Media coinvolga anche i piloti Ogni anno il calendario di Formula 1 si allarga, coinvolgendo nuove piste e nuovi Gran Premi che, a volte, non aiutano lo spettacolo. L’ultimo esempio potrebbe essere quello di Zandvoort, tracciato stretto in cui è complicato superare. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto Lewis Hamilton, ...