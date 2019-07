Samsung Galaxy Note 10+ avrà un rapporto schermo superficie anteriore da record o quasi

Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale : ecco nuovi render stampa e specifiche tecniche : Samsung Galaxy Tab S6 sarà un signor tablet tutto in metallo con Snapdragon 855, S-Pen con ricarica wireless e tanto altro, ma l'assenza del jack per le cuffie non andrà certamente giù a molte persone. L'articolo Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale: ecco nuovi render stampa e specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Brucia le tappe il Samsung Galaxy Note 10 : dagli USA la prima valutazione dell’usato per comprarlo : Manca ancora qualche giorno alla presentazione del Samsung Galaxy Note 10, eppure in Rete ci sono alcune novità giunte per il pubblico decisamente prima del tempo. Al dì là delle solite anticipazioni che accompagnano questa fase prima del lancio di uno smartphone, come abbiamo riscontrato di recente sulle nostre pagine, è opportuno prendere in esame alcune notizie certe che giungono dagli Stati Uniti in merito alla valutazione dell'usato di ...

Il Samsung Galaxy Fold arriva a settembre : Samsung ha annunciato che il Samsung Galaxy Fold uscirà nei negozi a settembre. Il colosso coreano rompe il silenzio intorno al suo smartphone pieghevole e annuncia di aver risolto tutti i problemi che hanno comportato il rinvio dell'uscita ufficiale, prevista inizialmente per l'aprile scorso. Sono bastati tre mesi a Samsung per chiudere l'indagine e sistemare le grane evidenziate da alcuni giornalisti statunitensi che, dopo ...

Un mare di offerte col volantino Unieuro : sottocosto Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 e iPhone XR : Un mare di offerte tutte per te: questo è il claim del nuovo volantino Unieuro, in partenza domani 26 luglio e valido fino al 4 agosto. Si tratta di una campagna sottocosto valida su tanti prodotti, tra cui smart TV, telefoni, laptop, lavatrici, smart speaker, soundbar, navigatori satellitari, macchine fotografiche, console di gioco, smartwatch, aspirapolveri, frigoriferi ed altro ancora. Per la linea smartphone il volantino Unieuro in partenza ...

Samsung : "Siamo pronti - Galaxy Fold in arrivo a settembre" : Migliorato e ridisegnato, il pieghevole verrà presentato entro l'autunno. L'azienda sudcoreana si scusa per il ritardo: "Ringraziamo per la pazienza i nostri fan in tutto il mondo"

Ecco come sarà Samsung Galaxy Note 10+ 5G in questo render stampa : Samsung è pronta a presentare ufficialmente la serie Galaxy Note 10 il 7 agosto e oggi abbiamo la prima immagine del Galaxy Note 10+ 5G che sarà prerogativa di Verizon Wireless negli Stati Uniti. Le immagini di @evleaks mostrano le triple telecamere posteriori e come il Galaxy Note 10 sia sprovvisto di sensore ToF aggiuntivo, presente invece nel fratello maggiore Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco come sarà Samsung Galaxy Note 10+ 5G in questo ...

Il “nuovo” Samsung Galaxy Fold avrà solo questa piccola differenza estetica : Dopo aver scoperto quando arriverà sul mercato Samsung Galaxy Fold, nella sua forma aggiornata, scopriamo quale sarà la principale novità a livello estetico. L'articolo Il “nuovo” Samsung Galaxy Fold avrà solo questa piccola differenza estetica proviene da TuttoAndroid.

Per settembre il Samsung Galaxy Fold : modiche apportate e dubbi per l’Italia : Ritorna al centro della scena il Samsung Galaxy Fold, annunciato lo scorso febbraio e finora non ancora lanciato per via dei problemi sopraggiunti in seguito all'invio dei primi simple alla stampa. Stando a quanto riportato da 'news.Samsung.com', il device prenderà ad essere distribuito a settembre, probabilmente a margine dell'IFA 2019 di Berlino. Il produttore asiatico ha riservato diverso tempo al lavoro di ottimizzazione, al fine di ...

Meglio tardi che mai la patch di luglio per Samsung Galaxy S10 e S10 Plus : le novità attese : Anche a luglio toccheremo con mano l'aggiornamento mensile per Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus con un certo ritardo rispetto a modelli decisamente più "vecchi". Dopo aver analizzato qualche consiglio sulle nostre pagine per migliorare la resa della fotocamera, come avrete notato dal nostro studio dello scorso fine settimana, oggi tocca dunque concentrarsi sul nuovo firmware che nel giro di pochi giorni sarà disponibile via OTA anche a ...

Problemi risolti : il pieghevole Samsung Galaxy Fold esce a settembre : (Foto: Samsung) L’attesa sembra finalmente terminata: Samsung Galaxy Fold sarà in uscita il prossimo settembre 2019 in una lista di mercati selezionati ancora non diffusa, ma che dovrebbe includere anche l’Italia. Con un tweet sul profilo ufficiale, il colosso coreano ha dato l’annuncio e ha anche confermato quali modifiche siano state apportate al design per evitare che la struttura vada a disintegrarsi come nei primi modelli ...

Galaxy Tab S6 : il nuovo tablet top di gamma di Samsung : Dalla Rete arrivano le prime informazioni sul prossimo tablet di fascia alta di Samsung con sensore per le impronte...

Ecco immagini e caratteristiche di Samsung Galaxy A10s - Motorola Moto E6 e LG X2 (2019) : Samsung Galaxy A10s, Motorola Moto E6 e LG X2 (2019) sono tre smartphone di fascia bassa che si preparano a fare il loro esordio ufficiale sul mercato L'articolo Ecco immagini e caratteristiche di Samsung Galaxy A10s, Motorola Moto E6 e LG X2 (2019) proviene da TuttoAndroid.

Samsung esce allo scoperto : Galaxy Fold sul mercato a settembre più resistente e ottimizzato di prima : Da Samsung arriva l'annuncio che gli appassionati di tecnologia impazienti di provare il Samsung Galaxy Fold attendevano: a breve inizia la commercializzazione L'articolo Samsung esce allo scoperto: Galaxy Fold sul mercato a settembre più resistente e ottimizzato di prima proviene da TuttoAndroid.

Samsung venderà da settembre i Galaxy Fold - gli smartphone con schermo pieghevole che avevano avuto un po’ di problemi : Samsung ha annunciato che da settembre inizierà a vendere i Galaxy Fold, i suoi smartphone con schermo pieghevole. I Galaxy Fold avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dall’aprile di quest’anno, ma c’era stato qualche problema nel funzionamento degli