Papà Flavio Simmi | ucciso nel 2011 | Rega sempre pronto ad aiutare

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – “Si era interessato al caso di mio figlio. Eraa intervenire in soccorso di tutti”. Cosi’ Roberto, ristoratore e papa’ dia luglio del, in via Grazioli Lante, nel quartiere Prati, non lontano dal suo negozio di ‘Compro Oro’, che ha voluto rendere omaggio al militarerecandosi davanti alla caserma dove il vicebrigadiere prestava servizio. L’uomo ha anche detto: “Mi sento in colpa per quanto e’ successo, ho paura sia una ritorsione per quanto scoperto”. Uno sfogo, evidentemente, perche’ al momento non sussiste alcun collegamento tra i due fatti di cronaca. L'articoloneladproviene da RomaDailyNews.

