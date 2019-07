Il Parco Zoo Falconara dà il benvenuto a un cucciolo di gibbone dalle mani bianche FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Si allarga la famiglia dei gibboniospite delZoo. La scorsa settimana, mamma Nonouse e papà Cheeky, tra le coppie storiche più solide della struttura, hanno dato alla luce il loro quinto figlio. Accudito amorevolmente da entrambi i genitori, il tenero, di cui non si conosce ancora il sesso, sta trascorrendo i suoi primi giorni di vita coccolato dalla mamma, che lo tiene stretto a sé, al riparo da occhi indiscreti e attaccato al petto per offrirgli calore e nutrizione. Un grande momento di gioia per lo staff del giardino zoologico marchigiano, che, sempre nei giorni scorsi, ha dato ilad un nuovo pulcino di fenicottero rosa, arrivato a distanza di un mese dall’ultimo nato. Il babynon ha ancora un nome e a sceglierlo sarà il popolo del web: una volta stabilito se sia maschio o femmina, ilZoolancerà il ...

