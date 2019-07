Da Roma alla Mongolia con una sola missione | ritrovare i rapporti umani

Mediterraneo da remare 2019 al Porto Turistico di Roma : “Fondamentale percorrere una strada alternativa alla plastica” : “Abbiamo acqua potabile di ottima qualità, occorrerebbe per questo incentivare l’installazione di nuovi punti di distribuzione, ad esempio nelle varie aree urbane della Capitale. Si potrebbe così incoraggiare, da una parte, la cultura del risparmio e della valorizzazione dell’acqua e, dall’altra, dissuadere i cittadini dall’acquisto o dall’utilizzo di bottiglie di plastica, di cui siamo i maggiori consumatori ...

McDonald's alle Terme di Caracalla a Roma - Virginia Raggi chiede lo stop al Municipio I : La sindaca Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha chiesto agli uffici competenti di predisporre una comunicazione ufficiale per il Municipio I in cui si richiede la sospensione del progetto esecutivo per la realizzazione di un Mcdonald’s vicino alle Terme di Caracalla, nel centro storico di Roma. L’amministrazione, si apprende, era all’oscuro del progetto e teme rischi per l’area vincolata.La sindaca avrebbe ...

Emilia Romagna - il centrodestra presenta 1500 emendamenti alla legge contro l’omo-transfobia. Pd : “Andiamo avanti ad oltranza” : Dopo diversi rinvii della discussione sul testo contro l’omotransfobia, continuano le difficoltà della legge anti-discriminazioni dell’Emilia-Romagna: nella mattina di giovedì il centrodestra ha presentato 1.500 emendamenti che terranno il consiglio regionale impegnato a oltranza. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno intenzione di riproporre gli stessi emendamenti sulla maternità surrogata presentati in aula dall’ala ...

Gazzetta – Roma alla finestra per Milik : pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli : Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. Il Napoli e a caccia di un attaccante da 30 gol, nel mirino del club partenopeo figurano nomi di altissimo profilo, come Mauro Icardi, Nicolas Pépé e James Rodriguez. Con quest’ ultimo che potrebbe arrivare in ogni caso qualora il ...

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ L'agente di Hysaj apre alla cessione - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: si complica l'affare Alderweireld, intanto spunta tra Higuain e Diaz il nome di Moraes.

Roma. Un parco alla memoria di Edoardo Valentini - vignaiuolo e cantiniere : E’ stato inaugurato a Roma il “parco Edoardo Valentini: vignaiuolo e cantiniere (1933 – 2006)” in Viale Giustiniano Imperatore. Con

Le notizie del giorno – Retroscena De Ligt - si allarga l’inchiesta sul Foggia - vergogna a Roma su Mihajlovic : Retroscena DE Ligt – Matthijs de Ligt si candida ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il calciatore olandese ha obiettivi importanti per portare sempre più in alto il club bianconero. Intervista alla rivista olandese “Voetball International” e riportata da “Marca”, il calciatore si lamenta sui rumors riguardanti le squadre interessante all’olandese prima dell’accordo con la Juventus: “ogni giorno vengono fuori ...

Inter - non solo Dzeko : dalla Roma potrebbe arrivare anche Florenzi : L'Inter sta studiando come rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Antonio Conte. In questi primi giorni il tecnico ha avuto modo di analizzare da vicino i giocatori a sua disposizione, riuscendo a capire meglio dove Intervenire per poter fare il salto di qualità e cercare di creare difficoltà a quella Juventus che in Italia domina incontrastata da otto anni. Quest'oggi ci sarà un importante summit di mercato, con protagonisti il patron ...

L?emergenza rifiuti ora obbliga Roma alla discarica in città : Roma dovrà fare la discarica, dovrà farla in fretta. Ama non ha neppure un piano industriale, così la Capitale rischia di subire le iniziative di altri soggetti. Significa...

Veretout alla Roma. Arriva l’annuncio del club : La cessione di Jordan Veretout alla Roma da parte della Fiorentina è ufficiale. E’ lo stesso club giallorosso a comunicare con una nota sul suo sito l’acquisto a titolo temporaneo del centrocampista. L’accordo prevede un corrispettivo di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, e il pagamento di un ...

UFFICIALE – Obiettivo del Napoli - acquistato dalla Roma : il comunicato : Jordan Veretout neo acquisto della Roma La Roma tramite un comunicato UFFICIALE annuncia l’acquisto di Jordan Veretout con formula del prestito di un milione il corrispettivo alla Fiorentina con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e un massimo di 2 milioni di bonus. Il comunicato: “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore dall’ACF ...

«Domani andrò in Paradiso». Allarme terrorismo a Roma - ricercato un siriano : Una frase pronunciata da un giovane siriano in una conversazione telefonica («Domani sarò in Paradiso») ha fatto scattare l’Allarme sicurezza a Roma. Il timore è che l’uomo sia pronto...