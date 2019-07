Bargiggia attacca Ancelotti | “E’ a fine carriera! Allena solo per n motivo…”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 26 luglio 2019). Riecco Paolo. Il giornalista Mediaset prende di mira il tecnico azzurro e scrive un tweet al vetriolo. “Più che giocatori, il @sscnapoli dovrebbe prendere untore che non sia acarriera come @Mre che ancoraper dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione”. Ai tifosi azzurri che gli fanno notare come il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis stia provando ad allestire un’ ottima squadra,risponde: “Per i tifosi del @sscnapoli spero ovviamente di sbagliarmi anch’io”.: “E’ aper n motivo…”. Di seguito i due tweet del giornalista Mediaset. Sullo stesso ...

