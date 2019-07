Windsurf – I Mondiali di Torbole entrano nel vivo | in regata anche Camboni

Fonte : sportfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) Iniziati ai Campionatier: pionieri dele nuovi campioni insieme con il ritrovato “er spirit”. Inl’atleta olimpico MattiaIn questi giorni sul Garda Trentino e al Circolo Surfin particolare sembra di essere tornati negli anni 80, con le colorate veleer e quegli stessinti tornati a darsi battaglia e a divertirsi in occasione dei Campionatier, prima competizione iridata dopo il rientro della storica classe in World Sailing, l’organismo governativo mondiale dello sport della Vela, che nel novembre del 2018 ha ridato alla IWCA (Internationaler Class Association) lo status Internazionale. Già la scorsa stagione asi era disputata unainternazionaleer, prova generale per arrivare pronti a questo appuntamento iniziato mercoledì con le ...

