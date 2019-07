Spazio | temporale in avvicinamento | rinviato il lancio della capsula Dragon di SpaceX

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Ilè statoa causa delle avverse condizioni meteo, in considerazione di un fortein: il conto alla rovescia nella base di Cape Canaveral, in Florida, è stato fermato quando mancavano solo 30 secondi al. Il rinvio è di 24 ore e si prevede perciò di ritentare ilil 26 luglio. La Stazione Spaziale Internazionale attende quindi la consegna di oltre due tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici. L'articoloinildiMeteo Web.

