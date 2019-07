Pena di morte | Usa ripristinano le esecuzioni a livello federale dopo 15 anni Cinque

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Riprendonoquasi 16negli Stati Uniti lecapitali per le persone condannate dai tribunali federali. A dichiararlo è il dipartimento della Giustizia statunitense che, attraverso una nota del titolare William Barr, comunica di aver accolto l’appello del presidente Donald Trump ad adottare pene più severe nei confronti di chi commette crimini gravi. Al momento sono già programmate 5. Trump ha dato istruzione al Federal Bureau of Prisons di adottare un nuovo protocollo per le iniezioni letali e il ministro della Giustizia Usa, William Barr, ha dichiarato: “Il dipartimento della Giustizia appoggia lo Stato di diritto – spiega -, dobbiamo alle vittime e alle loro famiglie il fatto di applicare la sentenza imposta dal nostro sistema giudiziario”. Ladiè legale negli Usa, ma tra gli Stati, che decidono autonomamente in materia ...

amnestyitalia : Studente condannato a morte in #SudSudan. Aveva 15 anni al momento dell'incidente e nessuna difesa legale durante i… - vaticannews_it : #17luglio Intervista a Tamara Chikunova. Dopo l’arresto ingiustificato e la fucilazione del suo unico figlio ha fon… - f_passerini94 : Ogni giorno è buono per ricordare che esistono gruppi #lgbt pro #Palestine - paese in cui l'omosessualitá è punita… -