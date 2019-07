Pallanuoto | Mondiali 2019 Gonzalo Echenique | “Orgoglioso di questo gruppo” Figlioli

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) Un Settebello strepitoso batte l’Ungheria 12-10 e si qualifica per la finale dei Campionati del Mondodiin cui affronterà la Spagna. Gli azzurri, conrisultato, hanno conquistato anche il pass olimpico per Tokyo 2020 ed ora puntano alla medaglia d’oro iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti italiani ai microfoni della Rai al termine della semifinale.: “Abbiamo fatto una partita molto molto buona, ci siamo qualificati per le Olimpiadi e per noi è importantissimo. Ho sempre avuto il supporto di Campagna, sono molto contento, ha molta fiducia in me, vuole farmi capire che io posso farcela. E’ stata una partita molto difficile, ne avevo disputate solo due fino adesso. Ero fuori ritmo. Però l’importante è che abbiamo vinto, sono molto orgoglioso di questa squadra. Sapevamo prima della ...

