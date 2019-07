Occhiali | catenelle e cordini sono di nuovo cool

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) Gigi HadidRoxanne AssoulinChanelFrame ChainLe catene per: il best 10ÉliouCaroline DaurMiu MiuFrypowersLe SpecsLinda FarrowUrban OutfittersBillie EilishL.G.R.Lucy FolkBoohooRXHCOBella HadidBershkaBanana LegionStaudAsosC’è voluta la It-girl Gigi Hadid non solo per rispolverare un accessorio entrato (quasi) nel dimenticatoio, ma per renderlo addirittura. Parliamo diper gli, ovvero quel dettaglio che, ai nostri occhi, è associato alle nonne e alle zie o a chi, solitamente, sbadata, dimentica gliin ogni angolo della casa (quando va bene). Nel 1992 questo accessorio vive il suo primo momento fashion quando, sulla passerella Autunno/inverno 1992-93 di Chanel, sfila opulento, dorato, ben saldato a un paio dineri a mascherina. Sfilata Chanel Autunno/inverno 1992-1993. Foto Getty Images Nel cinema, invece, è stata la cifra ...