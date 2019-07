Google prepara la possibilità di recensire un’applicazione senza dover andare su Play

Google Home modifica i quadranti di controllo e prepara altre novità : L'ultima versione 2.12.50 dell'app Google Home prepara le impostazioni dell'interfaccia utente per il nuovo smart display Nest Hub Max e modifica il design dei quadranti di controllo. L'articolo Google Home modifica i quadranti di controllo e prepara altre novità proviene da TuttoAndroid.

Gboard dice addio a GIF Camera e si prepara ad accogliere Google Assistant : Gboard saluta definitivamente GIF Camera, introduce piccole novità, si prepara all'integrazione con Google Assistant e testa nuove modalità di autocompletamento. L'articolo Gboard dice addio a GIF Camera e si prepara ad accogliere Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Ma quale abbandonato - Google Fit riceve il tema scuro e si prepara per altre novità : Anche Google Fit riceve finalmente il tema scuro con l'aggiornamento alla versione 2.16. Oltre al nuovo look, il codice contenuto nell'APK dell'app rivela che il team di sviluppa sta lavorando sull'aggiunta manuale del sonno al diario. L'articolo Ma quale abbandonato, Google Fit riceve il tema scuro e si prepara per altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google Voice 2019.26 prepara la modalità guida e modifica l’avatar generico dei contatti : Google Voice 2019.26 applica il Material Theme alle icone degli avatar generici e rivela inoltre che il team è al lavoro sull'integrazione della modalità guida con app di terze parti, in modo che le chiamate possano essere effettuate tramite il proprio numero. L'articolo Google Voice 2019.26 prepara la modalità guida e modifica l’avatar generico dei contatti proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità in preparazione per Google Duo : Alcune delle nuove funzionalità in fase di test in Google Duo riguardano i promemoria per le chiamate e la possibilità di chiamare i dispositivi Google Home, mentre Google Duo 56 prepara una funzione di cronologia delle chiamate sulla schermata dei contatti, il possibile lancio della modalità a bassa luminosità e l'invio di un "Ping". L'articolo Ecco le ultime novità in preparazione per Google Duo proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi si prepara a ricevere due nuove funzioni : eccole in anteprima : Nonostante la riservatezza delle due funzionalità in test su Google Messaggi il lavoro di un membro di XDA è servito per attivarle in anteprima L'articolo Google Messaggi si prepara a ricevere due nuove funzioni: eccole in anteprima proviene da TuttoAndroid.

Google Duo 55 prepara i promemoria di richiamata e altre novità : Lo scorso mese Google ha diffuso ampiamente le videochiamate di gruppo in Google Duo in tutto il mondo e la versione 55 oggi rivela il lavoro sui promemoria di richiamata e l'invio di messaggi Duo con foto o video già presenti nel rullino fotografico. L'articolo Google Duo 55 prepara i promemoria di richiamata e altre novità proviene da TuttoAndroid.