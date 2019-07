Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Le mie parole come pistole fumanti, miro verso ladri e bugiardi” così il rapper Nitro in “O.K.”, la canzone del 2018 che potrebbe diventare l’inno delgiallo-verde. Già perché ormai è chiaro che leghisti e grillini si comportano come le due fazioni che si scontrarono a Tombstone (nel sud dell’Arizona) il 26 ottobre del 1881, in quella che è senza dubbio la sparatoria più famosa del Vecchio West, con trenta colpi sparati in pochi secondi che fecero 3 morti (tra cui i due fratelli Frank e Tom McLaury) e tre feriti.Con una differenza sostanziale però: qui volano parole (anche pesanti) e non pallottole, quindi siamo ben dalle parti della canzone e meno della Colt (intesa come pistola).“Le parole di Conte? Mi interessano meno di zero”, dice il ministro dell’Interno e leader ...

fortuneitalia : Il presidente di @assoambiente? spiega come una presa di posizione chiara sull’ #Endofwaste sia assolutamente neces… - HuffPostItalia : È il Governo dell’O.K. Corral, preparate scorte di popcorn - VperVents : @you_trend @fefewoelk Non so quanto questa tattica di Podemos sia efficace,se dovessero rivotare o i risultati sara… -