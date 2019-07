Conte: maggioranze alternative?Fantasie

Il premierdefinisce "assolutamente fantasioso" che possa andare in Parlamento "a cercare una maggioranza alternativa".Così dopo le frasi di Salvini,in merito all'informativa del premier in Senato. "Vado in parlamento per trasparenza verso i cittadini e rispetto delle istituzioni". L'ipotesi che voglia formare un suo partito? "Tra i peggiori ragionamenti da Prima Repubblica",dice."Voliamo alto, restituiamo alla politica la sua nobiltà".L'incontro odierno tra Di Maio e Salvini "è cosa buona e giusta".(Di giovedì 25 luglio 2019)