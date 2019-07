Bordoni | su Centro Carni non bastano rassicurazioni

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Roma – “Il cambio del vertice alpiu’ che una occasione di rilancio per la struttura sembra essere avvenuto in una ‘logica’ punitiva dell’Amministrazione. Aldo Barletta rimosso da dirigente del Dipartimento Patrimonio e’ stato poi destinato alla direzione del. Doveva essere una normale rotazione dirigenziale ma che ha subito una brusca accelerazione dopo lo sgombero di via Cardinal Capranica a Primavalle. Queste scelte dal sapore piu’ politico che amministrativo non ci interessano ma ci preme invece sapere della sorte dei lavoratori, delle maestranze e del’intera struttura senza contare l’intero indotto e la filiera attualmente compromesse. E’ dall’inizio del mese che Forza Italia esige risposta, abbiamo gia’ presentato un’interrogazione al Sindaco chiedendo una Commissione Commercio ...

