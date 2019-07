Vibo Valentia | blitz dei carabinieri | fucili a pompa e bombe nascosti in un casolare

Vibo Valentia - svolta nel giallo della scomparsa di Maria Chindamo : fermate tre persone : Una nuova pista sembra fare luce sulla scomparsa di Maria Chindamo, l'imprenditrice svanita nel nulla tre anni fa. Infatti, la procura di Vibo Valentia ha ottenuto dal gip il fermo di tre persone che avrebbero concorso all’omicidio della donna. I tre sarebbero il 53enne Salvatore Ascone, detto “U Pinnularu", legato alle cosche locali e padrone del casolare vicino all’azienda agricola della vittima a Montalto di Limbadi, Cheorge Laurentiu ...

Vibo Valentia - il boss “innamorato” spara al marito dell’amante - lo chiude in un sacco e lo getta in mare ancora vivo : Francesco Vangeli era morente, ma ancora vivo quando sarebbe stato messo in un sacco e gettato in un fiume. La Dda di Catanzaro ha eseguito un fermo per l’omicidio del 26enne di Scaliti di Filandari, in provincia di Vibo Valentia, scomparso il 9 ottobre scorso. In manette, con l’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso e di distruzione di cadavere, è finito Antonio Prostamo, 30 anni e un curriculum criminale che gli ha già fatto ...

Vibo Valentia. Mezzo secolo per il Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi : In occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia diretto da Adele Bonofiglio, afferente

Vibo Valentia ricorda Antonino Civinini - il carabiniere ucciso per difendere i suoi cittadini : Franco Grilli Oggi avrebbe avuto 60 anni Antonino Civinini, il carabiniere medaglia d'argento al valor militare alla memoria, ucciso da un ubriaco il 15 giugno del 1987 Oggi avrebbe avuto 60 anni Antonino Civinini, il carabiniere medaglia d'argento al valor militare alla memoria, ucciso da un ubriaco il 15 giugno del 1987. Era un lunedì sera serata e il centro di Vibo Valentia era particolarmente affollato perché si votava per le ...

Vibo Valentia. La Casa Circondariale aderisce all’iniziativa di Bambinisenzasbarre : “Non un mio crimine, ma una mia condanna” e` il grido dei 100.000 bambini che ogni giorno entrano nelle 213

Vibo Valentia - tre ragazzi muoiono in uno schianto : Il quarto giovale è ricoverato in gravi condizioni. L’auto si è scontrata con un camion. Altri due morti in Toscana. Tragico incidente a Vibo Valentia, dove tre giovani hanno perso la vita in uno schianto contro un camion carico di frutta. Ancora da chiarire le cause del violento impatto anche se non si esclude il colpo di sonno. L’incidente è avvenuto questa mattina all’alba, domenica 23 giugno, sulla Trasversale delle Serre nel ...

Incidente a Vibo Valentia - auto contro tir carico di frutta : morti tre amici di Soriano Calabro : L'Incidente mortale avvenuto all'alba di oggi fra i Comuni di Serra San Bruno e Spadola all'imbocco della Trasversale delle Serre. Le vittime sono giovani amici residenti nel Comune di Soriano Calabro. Sarebbero morti sul colpo dopo lo schianto della loro auto contro un camion carico di frutta. Dolore nel Comune dove i tre amici vievano.

Terremoto in Calabria : avvertito tra Reggio Calabria e Vibo Valentia - epicentro a San Pietro di Caridà [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L’evento, avvertito dalla popolazione della provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Calabria: avvertito tra Reggio Calabria e Vibo Valentia, epicentro a San Pietro di Caridà [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su ...

Tropea - Vibo Valentia : sventata rapina in gioielleria da una carabiniere non in servizio : Questa mattina, a Tropea (Vibo Valentia), un carabiniere non in servizio è riuscito a sventare una rapina ai danni di una gioielleria sita nel pieno centro urbano del paese. Il carabiniere è stato allertato dalle urla di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. carabiniere non in servizio allertato da urla insegue e blocca ladro di gioielli Nella mattinata odierna, un carabiniere che nella giornata di oggi non si trovava impegnato a ...

E’ morto Vincenzo Mobilio figura cardine dell’Opera sacra di Vibo Valentia : Vibo Valentia è in lutto. È morto nella notte, colto da infarto, all’età di 61 anni, Vincenzo Mobilio, già presidente

Terremoto in Calabria - continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia [MAPPE e DATI] : Ancora scosse di Terremoto nella Calabria meridionale: continua lo sciame sismico che da settimane sta interessando la zona di Galatro e Laureana di Borrello, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra le Serre e l’Aspromonte. Oggi pomeriggio alle 18:28 l’ultima scossa, di magnitudo 2.5, la quinta della giornata odierna. L'articolo Terremoto in Calabria, continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia ...

Vibo Valentia - ragazzo di 27 anni muore dopo essere stato dimesso dall'ospedale : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria, dove un ragazzo di soli 27 anni, ha perso tragicamente la vita dopo essere stato ricoverato in ospedale e poi dimesso dopo poche ore dal suo ricovero. Il ragazzo avrebbe perso la vita a causa di problemi respiratori. Sul questo presunto caso di malasanità stanno indagando gli inquirenti che avrebbero già scritto sul registro degli indagati due persone, esattamente due medici che si trovavano in ...