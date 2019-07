Tuturano | braccianti trovati senza dispositivi di sicurezza | imprenditore denunciato

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) I carabinieri della stazione di, nel brindisino, hannounagricolo nell'ambito di un'azione di controllo volta a contrastare le attività legate all'intermediazione illecita di manodopera e allo sfruttamento del lavoro. In particolare i militari dell'Arma hanno effettuato una serie di verifiche presso un'impresa agricola della località Pigna Flores, situata a qualche chilometro di distanza, in direzione nord-ovest, dalla stessa frazione brindisina. Dopo essere giunti sul posto, i carabinieri hanno appurato se ilavorassero in condizioni di, ma ben presto si sono resi conto che purtroppo non era così, e hannoa piede libero il titolare della ditta....