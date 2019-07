Incendi in Puglia | 300 alberi morti a causa della Xylella sono andati in fumo

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) In fiamme nella notte 4 ettari di uliveto a Ugento, in provincia di Lecce: circa 300fastidiosa, il batterio che ne provoca il rapido disseccamento,in, anche adel vento che alimentato il rogo. Coldirettiha iniziato una stima dell’estensione del fenomeno. ”E’ rilevante il problema sicurezza – spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti– considerato che da maggio stanno arrivando ogni giorno fino a 60 chiamate al giorno alla sala operativa 115 dei Vigili del Fuoco di Lecce e alla protezione civile per spegnere glidivampati nei campi abbandonati con gliormai secchi eper la”. ”Quanto sta accadendo in provincia di Lecce è una vergogna – prosegue Muraglia – perché oltre ad aver subito un danno incalcolabile al patrimonio ...

