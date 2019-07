Come funziona la macchina dell’odio sui fatti di Bibbiano

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Nelle ore più calde della crisi tra Di Maio e Salvini l’exit strategy del governo gialloverde prende la strada di. Mentre infuriano le polemiche per il caso Arata e non si placano le domande sulla Moscopoli leghista, l’asse di governo si ricompatta su una comune strategia comunicativa: far passare i mostruosidisotto la responsabilità del Pd.Gli spin doctor sono al lavoro per sviare l’attenzione dell’opinione pubblica dai problemi interni al governo e addossare idell’inchiesta ”Angeli e demoni” alla sinistra. In questi giorni i social sono diventati il campo di battaglia dove la propaganda sovranista sta muovendo il suo esercito digitale per convincere gli utenti a credere che la tremenda rete del business sui minori sia orchestrata dalla sinistra.La viralità di tale messaggio è ...

