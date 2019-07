C’è stato un attentato suicida nell’ufficio del sindaco di Mogadiscio | in Somalia | ci

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “La caduta non mi condizionerà. C’è stato un problema al cambio e mi sono ritrovato a terra” : Giornata tranquilla per la maggior parte degli uomini di classifica nella sedicesima tappa del Tour de France 2019, con la vittoria in volata di Caleb Ewan (Lotto Soudal) davanti al nostro Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep). Non può però dire la stessa il britannico Geraint Thomas (Team INEOS), protagonista di una caduta dalla dinamica abbastanza insolita nella parte centrale della frazione. Il corridore gallese, secondo nella generale alle ...

Ddl Pillon - il leghista confermato relatore. Pd : “Nessun sostegno dal noi - non C’è stato voto. Resta per volere della maggioranza” : “Il leghista Simone Pillon mente sapendo di mentire. Vuole nascondere la sconfitta”. Il Pd parte all’attacco del senatore Pillon, autore del disegno di legge sull’affido condiviso. Se i democratici esultano per lo slittamento della discussione in commissione giustizia a settembre, rivendicando come sia passata la linea del Pd contraria al provvedimento, era stato invece lo stesso senatore leghista a rivendicare come fosse ...

C’è stato un furto di dati ai servizi segreti russi : La Yoba Face sostituisce la home page del sito hackerato di SyTech (fonte: Sytech.ru hackerato) Hacker hanno violato i database di SyTech, un appaltatore del servizio di intelligence russa Fsb. L’attacco avrebbe permesso agli hacker di sottrarre 7,5 terabyte di informazioni sui progetti interni che la società stava svolgendo per conto dell’agenzia d’intelligence. Come riporta Zdnet, la violazione è avvenuta il 13 luglio ad opera del gruppo di ...

Luna - il giornalista grillino insiste sul complotto : “è stata solo propaganda USA - lo Sbarco non C’è mai stato” : “Ci sono evidenze, leggi della fisica che non tornano nella teoria dell’alLunaggio: tante cose illogiche. Un esempio? Gli astronauti comunicavano con la Terra a una velocità troppo elevata rispetto al tempo che avrebbe dovuto metterci la voce per andare e tornare dalla Luna. E poi le foto, le ombre… tanti fotografi all’epoca hanno confutato quelle immagini“. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è il ...

MotoGp - papà Graziano ‘smaschera’ la Yamaha : “le difficoltà di Valentino? C’è stato un momento in cui…” : Il padre di Valentino Rossi ha commentato le difficoltà del Dottore in questo inizio di stagione, esprimendo il proprio punto di vista La stagione in corso certamente non è di quelle da ricordare per Valentino Rossi, costretto a guardare da lontano il vertice della classifica. Nonostante la Yamaha sia cresciuta eccome nelle ultime settimane, quella del pesarese continua a singhiozzare, escludendolo sistematicamente dalla bagarre per la ...

C’è stato un forte terremoto ad Atene : Alcuni turisti nell’isola di Kos si sono rifugiati nell’aeroporto locale dopo il terremoto (foto: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images) Alle 13.13 ora italiana, (le 14.13 in Grecia) la terra ad Atene ha iniziato a tremare a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 5.1. Per ora, sembra che non ci siano né morti né feriti e non si segnalano danni evidenti. L’epicentro del terremoto è stato segnalato a 3 chilometri a Nord ovest ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 5 - 3 vicino ad Atene - in Grecia : Poco dopo mezzogiorno (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 5,3 vicino ad Atene, in Grecia: l’epicentro è stato a Magoula, una ventina di chilometri a nord ovest della capitale, e l’ipocentro è stato a 10 chilometri di profondità. Non

Ciliverghe - C’è un nuovo arrivo : acquistato il difensore Marco Avesani : Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Marco Avesani. Il giovane classe ’00 giunge in gialloblù in prestito con diritto di riscatto dal Brescia dopo aver disputato l’ultima stagione da titolare in Eccellenza con la maglia della Bedizzolese. “Abbiamo seguito Marco nel corso di tutta la passata stagione, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – è un ...

C’è stato per la prima volta un caso di ebola a Goma - grande città del Congo : È stato segnalato il primo caso di ebola a Goma, in Congo, che con circa un milione di abitanti è la città più grande a essere coinvolta dall’epidemia da quando è iniziata un anno fa. Il ministro della Salute del

C’è stato un terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia - nella provincia di Maluku : Domenica mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia, l’epicentro è stato localizzato in mare, 166 chilometri a sud-est della città di Ternate, capitale della provincia di Maluku. La scossa è stata intorno alle 16 ora locale, quando

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.6 in Australia : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.6 a circa 10 km di profondità, in mare. È successo a 202 km a ovest di Broome, in Australia. La scossa è stata registrata alle 7.39 (ora italiana). Non ci sono notizie di

FOTO – De Laurentiis maglia speciale per Cristian Maggio : ” Hai giocato 308 partite - onorato la maglia - purtroppo non C’è stato l’ultimo giro di campo…” : De Laurentiis sorpresa per Maggio Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha consegnato a Cristian Maggio la maglia delle 308 presenze. La consegna è avvenuta prima del fischio d’inizio dell’amichevole Napoli-Benevento. Queste le parole del patron azzurro: “Tu hai giocato 308 partite con il Napoli, purtroppo non c’è stato l’ultimo giro di campo e quindi te lo dovevamo. Pensavo fossi rimasto ...

C’è stato un grosso incendio sull’isola di Maui - nelle Hawaii : I residenti e i turisti di una delle isole dell’arcipelago delle Hawaii, l’isola di Maui, hanno dovuto lasciare le loro case per diverse ore a causa di un grande incendio iniziato giovedì. Fonti locali riportate dal Guardian parlano di migliaia di

Maria Chindamo - arrestato un uomo del clan Mancuso : “E’ stata barbaramente uccisa”. Ma il movente ancora non C’è : L’assassino avrebbe manomesso il sistema di videosorveglianza della sua villetta “in modo da impedire di registrare le immagini riprese dalla telecamera orientata sull’ingresso della proprietà della Chindamo, dalla quale la stessa veniva prelevata da soggetti ignoti la mattina del 6 maggio 2016″. Arriva a una svolta l’inchiesta sulla scomparsa di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello scomparsa più ...