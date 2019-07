«Big Little Lies» chiude da record Ma non avrà per ora una terza stagione

Big Little Lies 2×07 dà l’addio alla serie con un finale aperto che non risolve i guai delle Monterey Five (recensione) : La corsa è terminata. Big Little Lies 2x07 segna il finale di stagione con un episodio che prova a essere risolutivo, ma non abbastanza da chiudere la porta a un eventuale – irresponsabile – rinnovo da parte di HBO. Come già visto nelle scorse settimane, I Want to Know si avvia con un flashback della morte di Perry. Questa volta è Celeste a ripercorrere gli eventi di quella sera dopo aver guardato l'ennesimo video di Perry ...

Big Little Lies 3 ci sarà? Nicole Kidman apre uno spiraglio al possibile rinnovo : L'appuntamento con il finale della seconda stagione è fissato per oggi, 23 luglio, su Sky Atlantic ma c'è già chi pensa a Big Little Lies 3: ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda dell'ultimo episodio sembra che tutti siano pronti a scommettere che la serie non sia ancora finita e che, nonostante le promesse e le dichiarazioni della vigilia, tutto lascia pensare a novità importanti. ATTENZIONE SPOILER! Nel finale della seconda ...

Il finale di Big Little Lies 2 incorona Renata e rilancia tutto il resto : mai più bugie per le 5 di Monterey? : Il finale di Big Little Lies 2 è andato in scena negli Usa chiudendo i conti con le 5 di Monterey e le loro bugie. Quello che è successo nel finale della prima stagione a Perry ha rischiato davvero di mandare in tilt la vita di Celeste e delle sue amiche almeno fino a che, in quest'ultimo episodio, hanno deciso di prendere in mano tutto e optare per qualcosa di diverso. Al grido di "mai più bugie", il finale di Big Little Lies 2 ci regala una ...

Shailene Woodley svela il finale di Big Little Lies 2? La rivelazione su Perry potrebbe essere una bufala : I giorni scorrono via veloce e domenica sera, negli Usa, andrà in onda il finale di Big Little Lies 2, l'episodio che chiuderà la stagione e la serie. I fan attendono con ansia di capire che cosa ne sarà delle cinque di Monterey ma i primi scossoni arrivano proprio da una delle protagonista, Shailene Woodley, e l'hype schizza alle stelle. Quella che per tutti noi ormai è la bella e dolce Jane continua a vivere la sua nuova vita dopo la scoperta ...

8 tra le migliori colonne sonore delle serie tv - da Peaky Blinders a Big Little Lies : Sceneggiatura, direzione, fotografia, interpretazioni… il livello di ognuno di questi elementi è fondamentale per la buona riuscita di un progetto, ma a volte sono le colonne sonore delle serie tv a elevare la qualità di una produzione e renderla memorabile. Scegliere la giusta canzone o melodia aiuta a chiarire il tono di una scena, a trasmettere sentimenti di esaltazione, passione o paura, a calare gli spettatori in un determinato contesto ...

«Big Little Lies 2» : il duo Kidman-Streep - che lascia senza parole : Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Replicare il successo di un fenomeno non è mai facile. Liane Moriarty lo sapeva bene ed è per questo che, quando le chiedevano se ci sarebbe stata una seconda stagione di Big Little Lies, rispondeva che la storia era finita lì, che il suo romanzo non prevedeva alcuno sviluppo futuro e che i personaggi a cui aveva dato vita sarebbero rimasti ...

Perché Handmaid’s Tale e Big Little Lies sono escluse dagli Emmy 2019? : Le nomination degli Emmy 2019, annunciate in queste ore, hanno dato ai fan parecchie conferme, a partire dall’exploit dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, che con le sue 32 candidature (sulle 137 totali di Hbo, contro le 117 di Netflix) ha infranto il record di nomination per un singolo ciclo di episodi. Ma hanno fatto bene anche serie acclamate come Killing Eve, Russian Doll, Better Call Saul e Chernobyl. Eppure in ...

Big Little Lies 2×06 e una perfetta Nicole Kidman rivivono l’orrore degli abusi sulle donne (recensione) : Manca un solo episodio al termine della stagione e, com'era prevedibile, Big Little Lies 2x06 ha finalmente spinto in avanti lo sviluppo della trama. Dopo il solito flashback d'apertura sulla morte di Perry, Jane va a casa di Corey per chiedergli spiegazioni sulla sua visita al commissariato. Non è un poliziotto, scopriamo, ma è stato interrogato dalla detective Quinlan per sapere se Jane gli avesse parlato della morte di Perry e di come ...

Nel penultimo episodio di Big Little Lies 2 Madeline vuoterà il sacco? Anticipazioni 16 luglio : penultimo episodio di Big Little Lies 2 questa sera su Sky Atlantic. La serie HBO è pronta per il finale di stagione e questo nuovo appuntamento conquisterà i patiti, anche coloro che sono ancora dubbiosi sull'utilità di un secondo capitolo. Quello che sapevamo alla vigilia del debutto è ancora una volta confermato: Mary Louise è la vera star di Big Little Lies 2 e Maryl Streep ha regalato un vero e proprio gioiello di interpretazione alla ...

Il finale di Big Little Lies 2 segnerà la rinascita di Celeste? Il primo promo dell’ultimo episodio : Il finale di Big Little Lies 2 è alle porte e i fan dovranno fare i conti con il fatto che anche questo capitolo della serie sta per volgere al termine mettendo la parola fine a tutto quello che è stato. Dalla morte di Perry in poi, le cinque di Monterey hanno visto le loro vite andare a rotoli mentre lo squalo, Mary Louise, girava loro intorno in attesa di saltare al collo di una di loro per scoprire la verità sulla morte del figlio. A ...

Big Little Lies - problemi nel dietro le quinte della seconda stagione? : Big Little Lies, pare che la regista della seconda stagione, Andrea Arnold è stata scavalcata da Jean-Marc Vallée nel montaggio dei nuovi episodi.Nella seconda stagione di Big Little Lies sembra che le protagoniste non siano state le uniche persone a dover affrontare problemi di vita quotidiana. Secondo quanto risulta al sito Indiewire nella seconda stagione ci sarebbero stati dei problemi anche dietro le quinte.Andrea Arnold è stata scelta da ...

Big Little Lies 2×05 si prepara a schiacciare le Monterey Five col peso delle loro bugie (recensione) : Il più puro piacere di questa stagione è stato osservare alcune tra le migliori attrici di Hollywood dare il meglio di sé episodio dopo episodio. In Big Little Lies 2x05, però, neppure l'arte pare sufficiente a giustificare uno sviluppo così lento dell'intreccio. Come ogni altro episodio, Kill Me parte con alcuni flashback della morte di Perry per poi soffermarsi sui drammi delle Monterey Five. Celeste, che ancora una volta ha trascorso la ...

Il cerchio si stringe in Big Little Lies 2 tra lotte per l’affidamento e altre bugie : Cosa succederà nel finale di Big Little Lies 2? Tutto lascia pensare che non ci sia niente di buono dietro l'angolo e questo significa che le cose potrebbero mettersi male per le cinque di Monterey. Convinte che la loro menzogna avrebbe retto così come la loro unione, non avevano fatto i conti con la coscienza di Bonnie, che non riesce quasi a vivere dopo quello che è successo quella notte, e con le indagini di Mary Louise. La donna continua a ...

Nel finale di Big Little Lies 2 sarà la perfetta Madeline a cedere? La trama degli ultimi tre episodi : Gli occhi sono tutti puntati sulle 5 di Monterey che continuano a mentire ma con sempre più difficoltà. Proprio questo è il senso di Big Little Lies 2 che ha trovato la sua forza nell'arrivo di Maryl Streep e nelle indagini della gelida e attenta Mary Louise, che sia proprio questo suo pressing a sconvolgere la vita di Celeste e le sue amiche? Il nuovo episodio della serie, il quinto di questa seconda e ultima stagione, andrà in onda martedì su ...