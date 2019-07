Aldo Moro e il centro che non c’è più

Aldo Moro - lo storico Miguel Gotor e il libro sull’assassinio del presidente Dc : “20 saggi per fare chiarezza sul delitto” : Il rapimento e il delitto di Aldo Moro rappresentano “lo spartiacque della storia della Repubblica italiana”. In venti saggi , raccolti nel suo ultimo libro Io ci sarò ancora. Il delitto Moro e la crisi della Repubblica, edito da Paper First, lo storico Miguel Gotor affronta i principali nodi della vicenda. Durante la presentazione del libro , al Festival del libro Possibile di Polignano a Mare, con il magistrato Gian Carlo Caselli che ...

CAldo - situazione drammatica in tutt’Europa : clamorosi +46°C in Francia - nuovo record di sempre. Morti in Italia e Spagna - l’ONU : “basta - bisogna agire” : Una temperatura incredibile, che mai nessuno pensava di poter raggiungere in Francia: la massima più elevata di oggi nel Paese Transalpino è stata addirittura di +45,9°C. Letteralmente frantumato il record assoluto del Paese, che risaliva all’agosto 2003 ed era di +44,1°C, ben 1,8°C in meno! La temperatura ha raggiunto i +45,9°C tra le 16 e le 20 a Gallargues-le-Montueuxm nel dipartimento del Gard: MeteoFrance ha spiegato che queste ...