Veera Kinnunen e Dani Osvaldo in vacanza insieme | è scoppiato l' amore?

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Novella Toloni L'insegnante di ballo svedese e l'ex calciatore hanno condiviso foto e video sui social di unanel nord Europa: una barca, fiori e vino in cabina e uno scatto guancia a guancia fanno sognare La coppia di "Ballando con le Stelle" aveva fatto sognare i telespettatori non solo per il feeling nato sul palco ma anche per quello creatosi fuori dalle telecamere. A distanza di mesi dalla fine del programa che li ha fatti conoscere sembra chesi frequentino. Gli indizi vanno infatti in questa direzione. Nelle ultime ore sia l'ex calciatore argentino sia la bella ballerina svedese hanno pubblicato sui social network foto e video che li ritraggonosu una barca destinazione Helsinki.ha condiviso con i suoi follower le foto della splendida cabina dell'imbarcazione salpata da Stoccolma: fiori ovunque, vasca ...

