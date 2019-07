Valeria Marini nuda nella vasca da bagno | “Sei stellare”

In arrivo il nuovo singolo di Valeria Marini - tra ritmo latino e Daspo (video) : Nel teaser del nuovo singolo di Valeria Marini possiamo vedere le immagini che hanno fatto storcere il naso alla Polizia Locale di Roma del gruppo "Ex Trevi". La soubrette, infatti, sta per lanciare una nuova hit dal titolo Me Gusta (La Vida Estrellada), un brano "cantato" spagnoleggiante e reggaeton che si propone come una personale canzone dell'estate. Nel teaser vediamo immagini della showgirl immersa in una vasca da bagno alternate ad altre ...

È stata una leggerezza! Valeria Marini si scusa per il bagno nella Fontana della Barcaccia : Dopo l'attenzione mediatica, la showgirl si è vista costretta a chiedere perdono. Ora dovrà pagare una multa di 550 euro e forse rischia un Daspo urbano. La bravata di Valeria Marini, che ieri si è immersa nella Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna, mentre girava alcune scene del suo nuovo videoclip, Me gusta, ha fatto molto discutere. Tutti i telegiornali nazionali hanno dato la notizia e i commenti sul web sono stati molto ...

Virginia Raggi contro Valeria Marini : "Roma merita rispetto da parte di tutti". La showgirl si scusa : Il bagno di Valeria Marini nella fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, in Roma, non è andato giù alla sindaca della capitale, Virginia Raggi.Tramite i propri canali ufficiali social, Virginia Raggi, infatti, ha condannato il gesto della showgirl, ribadendo i provvedimenti che la Polizia Locale di Roma ha deciso di emettere nei suoi riguardi.prosegui la letturaVirginia Raggi contro Valeria Marini: "Roma merita rispetto da parte di ...

Valeria Marini - arrivano le scuse dopo il bagno a Piazza di Spagna : “Pagherò” : Valeria Marini, il bagno nella fontana della Barcaccia fa scalpore Il video di Valeria Marini nella fontana di Piazza di Spagna ha fatto parecchio discutere. La showgirl stava girando alcune scene del suo nuovo videoclip, Me gusta. Ha girato diverse scene nella città di Roma, mettendo piede anche nella fontana che si trova sotto la […] L'articolo Valeria Marini, arrivano le scuse dopo il bagno a Piazza di Spagna: “Pagherò” ...

Valeria Marini scimmiotta La Dolce Vita e si becca Daspo e multa : ora dovrà stare lontana dalle fontane [VIDEO] : Il caldo sta dando un po’ di tregua all’Italia. Forse è proprio per questo che Valeria Marini ha pensato bene di riscaldare gli animi facendo un bagno nella Barcaccia, fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, a Roma. Ed effettivamente l’idea ha funzionato: gli animi si sono scaldati, peccato però che fossero quelli della Polizia Locale. La Marini, infatti, si è beccata una multa da 100 euro e un umiliante Daspo: ...

Valeria Marini - multa per il bagno nella Barcaccia : ‘Una cosa esagerata’ : Daspo urbano (misura con cui un sindaco – in collaborazione con il prefetto – può multare e stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città per chi ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture di trasporto) e una multa di 550 euro per Valeria Marini che si è concessa un “bagno stellare” nella Fontana della Barcaccia a Rona. La showgirl ha scelto piazza di Spagna come location ...