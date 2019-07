Un «manifesto» antiglobalista per difendere le nazioni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Corrado Ocone Corrado Ocone Sulla scia di quello dei comunisti, che Marx e Engels pubblicarono nel 1848, i «Manifesti» sono stati redatti, negli ultimi due secoli, soprattutto a sinistra. Ora Paolo Becchi ne propone uno non dico di destra, ma certamente orientato in senso opposto rispetto a quello originario:sovranista per la liberazione dei popoli europei (Giubilei Regnani, pagg. 158, euro 14). Se Marx lodava il globalismo, qui si vogliono ristabilire le coordinate perdute di un mondo che esalti le differenze dei popoli e delle. Sotto accusa è soprattutto l'Unione europea, che in qualche modo si è posta come un embrione dello Stato unico che i cosmopoliti hanno in testa. Becchi, da una parte, mostra in queste pagine come essa si sia affermata in virtù di un processo assolutamente non democratico; dall'altra, suggerisce una serie di possibili vie di fuga (anche ...