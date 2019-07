Passerella a Bibbiano Salvini oggi in visita nel Comune al centro dell' inchiesta

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) “Buongiorno Amici.sarò a #per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini!” È quanto scrive il ministro’Interno, Matteo, sulle sue pagine social.Ila Val D’Enza, in provincia di Reggio Emilia, è l’epiAngeli e Demoni sui presunti affidi illeciti: decine di minori che sarebbero stati allontanati ingiustamente dalle loro famiglie per essere dati in affido in un giro d’affari.La vicenda, su cui la procura sta ancora indagando, ha infuocato il dibattito politico, con M5S, Lega e Fratelli d’Italia che accusano il Pd e i media di voler insabbiare i fatti per via del coinvolgimento’ex sindaco Pd di, indagato per aver violato le norme sull’affidamento ...

