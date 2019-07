Omicidio Vittorio Veneto | le due donne vivevano come in Second Life | Paolo era il ' cattivo'

Omicidio Vittorio Veneto - le due donne si erano conosciute su Second Life : erano “mamma e figlia” : Patrizia Armellin, 52 anni, e di Angelica Comaci, 24, erano legate da un rapporto patologico, lo stesso che le porta a considerarsi madre e figlia e che è nato dentro il mondo virtuale di Second Life, in rete. Lo ha detto chiaramente il pubblico ministero in merito all'Omicidio di Paolo Vaj, 57 anni.Continua a leggere

Vittorio Veneto - uomo ucciso a bastonate e soffocato : arrestate per Omicidio volontario le due conviventi. Loro : “Ci ha aggredito” : Hanno raccontato di averlo ucciso per difendersi dalle aggressioni e dalle percosse, ma al termine di un lungo interrogatorio sono state arrestate per omicidio volontario in concorso. La vittima è Paolo Viaj, 57 anni, trovato morto all’alba di venerdì dai carabinieri nella casa in cui abitava alla periferia di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. È stato colpito a bastonate e poi soffocato. Le due donne che vivevano con lui si sono ...