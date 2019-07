Iniziata la missione Esa “Beyond” di Luca Parmitano

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 23 luglio 2019) Con l'ingresso nel modulo russo Zvezda della Stazione Spaziale internazionale è ufficialmentela"Beyond" dell'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare,è in orbita sull'Iss per la sua secondadi lunga durata dopo "Volare" dell'Asi, nel 2013. Con lui i suoi colleghi d'equipaggio della Expedition 60/61: il cosmonauta russo di Roscosmos, Aleksander Skvortsov e l astronauta americano della Nasa, Andrew Morgan.La cavalcata spaziale die i suoi colleghi ènel pomeriggio del 20 luglio 2019. Mentre il mondo si apprestava a celebrare i 50 anni dell'uomo sulla Luna, lui e i suoi colleghi salutavano famiglie e amici per ricordare quell'epica impresa nel migliore dei modi; partendo loro stessi per lo Spazio. Con tutti i rituali del caso: il saluto alle autorità, il ...

