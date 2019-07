Inchiesta minori | Ronzulli | ‘leggi vecchie e inefficienti | ora riscriverle’

Inchiesta minori : Ronzulli - ‘dove manca trasparenza si annida malaffare’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Dove manca la trasparenza si fa largo l’arbitrarietà, dove c’è arbitrarietà, si annida facilmente il malaffare”. Lo sottolinea la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, presidente della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. L'articolo Inchiesta minori: Ronzulli, ‘dove manca trasparenza si annida malaffare’ sembra essere il primo su ...

Inchiesta minori : De Micheli - ‘solidarietà a consigliera Pd Roberta Mori’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Solidarietà, vicinanza e sostegno a Roberta Mori, consigliera del Pd in Emilia Romagna, vittima di una campagna diffamatoria ignobile, orchestrata da una parte politica che non si ferma di fronte a nulla, pur di ottenere meschini obiettivi propagandistici”. Lo dice la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli.“Roberta viene ingiustamente attaccata e colpita -aggiunge- per le sue battaglie ...

Il Pd querela Luigi Di Maio : “Diffamazione per l’Inchiesta sui minori di Bibbiano” : Il Pd querela Luigi Di Maio per diffamazione: il vicepremier ha attribuito ai dem la responsabilità per i fatti di cronaca di Bibbiano. "Le sue dichiarazioni demenziali confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici", spiegano.

Il sindaco di Bibbiano - coinvolto nell’Inchiesta sul presunto traffico di minori - è stato sospeso dal prefetto di Reggio Emilia : Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, coinvolto in un filone laterale dell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia, è stato sospeso dal suo incarico per ordine del prefetto. Carletti si trova al momento agli arresti domiciliari

Una commissione di Inchiesta sulle comunità che accolgono minori : Il ministro per la famiglia Fontana ha recentemente rilanciato l’urgenza dell’approvazione del ddl di istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono minori.Il ddl è il 1187 a prima firma Romeo, cui seguono quelle di tutto il gruppo della Lega. È legittimo nutrire sospetto verso una proposta che proviene da un gruppo che storicamente ha mostrato scarsa ...

Minori in affido - Salvini : "Commissione di Inchiesta su case famiglia" : La Lega rilancia la proposta di legge sugli affidamenti presentata dopo il Congresso mondiale. Di Maio: "Si verifichi tutto il sistema nazionale" e Fontana: "Appoggiate la nostra iniziativa". Il Pd: "Si accertino responsabilità, pronti a costituirci parte civile"

Minori tolti alle famiglie nel Reggiano - Pablo Trincia : “Stessa onlus dell’Inchiesta Veleno” : C'è un collegamento tra la vicenda di Reggio Emilia e quella dell'inchiesta Veleno che ha ricostruito le vicende di un gruppo di bambini allontanati per sempre dai genitori per presunti abusi. È quanto ricorda l'autore dell'inchiesta giornalistica Pablo Trincia, sottolineando il coinvolgimento della stessa onlus torinese anche nell'indagine della magistratura.Continua a leggere