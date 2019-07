I sindacati confermano lo sciopero dei trasporti del 24 luglio

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2019) Irispondono con un secco no alla richiesta avanzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che al tavolo suiha chiesto di sospendere logenerale previsto in tutta Italia per il 24 e 26. La richiesta arriva dopo l'incendio doloso che ieri ha praticam

JohnHard3 : RT @lvoir: Toninelli chiede ai sindacati di revocare lo sciopero, per cosa poi, ma quelli piccati rispondono che lo confermano. Ahhh cosa n… - LauraGio_75 : RT @lvoir: Toninelli chiede ai sindacati di revocare lo sciopero, per cosa poi, ma quelli piccati rispondono che lo confermano. Ahhh cosa n… - Surfiniae : RT @lvoir: Toninelli chiede ai sindacati di revocare lo sciopero, per cosa poi, ma quelli piccati rispondono che lo confermano. Ahhh cosa n… -