Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Alessandro Zoppo Un uomo con il costume dell’acerrimo nemico di Batman è stato protagonista di uno spettacolare inseguimento per le strade di Venice Beach Le terrificanti immagini di Joaquin Phoenix nei panni didevono aver colpito la fantasia di molte persone in. In particolare quella di un uomo che, indossata la maschera dell’acerrimo nemico di Batman e una parrucca verde, hato ilper le strade di Venice Beach. La notizia è stata riportata da CBS, che ha seguito in diretta lo spettacolare inseguimento che il folle ha ingaggiato con la polizia di Los Angeles. Lungo il percorso da Orange County a Venice Beach, l’uomo travestito daha messo a repentaglio la vita degli automobilisti incrociati sul suo cammino. Alla guida di una BMW nera, il fanatico del clown psicopatico e spietato, tra i più celebri supercriminali dei fumetti, si è esibito ...

Italia_Notizie : Follia in California: si veste da Joker e semina il panico per strada -