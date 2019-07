Edilizia | realtà virtuale | joystick e guanti speciali per cantieri più sicuri

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Visore per laimmersiva,per interagire con contenuti multimediali appositamente sviluppati per una formazione che diventa interattiva e personalizzata. Laè la protagonista di una programma di sicurezza reale per chi lavora neiedili.Il progetto, il primo del genere ad essere sviluppato in Italia, è frutto della collaborazione tra Spisal, Ulss 3 Veneziana e il Centro Edili Venezia con la realizzazione di H-Farm e sarà sviluppato nel corso nel biennio 2019-2021, con il finanziamento della Ulss Veneziana grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto. Le risorse provengono dalle sanzioni elevate dallo Spisal tra il 2013 e il 2016, che in questo modo vengono reinvestite in una innovativa campagna di formazione a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro. CEVe ha ...

