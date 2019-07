Barbara D' Urso insultata da ex concorrenti del Gf | la difesa di Simone Colaiuta

GF15 - Simone Coccia Colaiuta : "Alcuni miei ex compagni parlano male di Barbara D'Urso. Non si sputa nel piatto dove si mangia" : Il tatuatissimo Simone Coccia Colaiuta, ormai, non necessita di presentazioni: l'ex spoglierellista, oltre ad essere noto per essere il compagno della senatrice Stefania Pezzopane, ha anche partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello e anche alla sedicesima edizione del reality show di Canale 5, in qualità di ospite insieme alla sua compagna.Recentemente, si è parlato di Simone Coccia anche per la sua decisione di sottoporsi ad ...

Grande Fratello di Barbara d’Urso. Enrico : “Sono innamorato di…” : GF 16 di Barbara d’Urso, Enrico Contarin: “Sono innamorato di Audrey, ma lei…” Enrico Contarin è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Difatti il ragazzo, con la sua simpatia, è riuscito a far breccia nei cuori dei telespettatori, i quali gli hanno fatto raggiungere la finale del programma. Finita qua? Nemmeno per idea perchè il ragazzo ha fatto molto parlare ...

Lorella Cuccarini - sfida con Barbara d’Urso : “Non mi preoccupa” : La vita in diretta Vs Pomeriggio Cinque: Lorella Cuccarini parla di Barbara d’Urso Lorella Cuccarini torna su Raiuno: dal 9 agosto condurrà Linea Verde Grand Tour, quattro puntate in prima serata, e dal 9 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 16:50 alle 18:45, La vita in diretta con Alberto Matano. La sfida tra La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso è una delle più attese della prossima ...

Barbara d’Urso : un ex del Grande Fratello prende le sue difese : GF: Simone Coccia difende Barbara d’Urso dagli ex concorrenti Per Barbara d’Urso non c’è pace nemmeno durante il periodo estivo. Simone Coccia, compagno della senatrice Pezzopane ed ex concorrente del Grande Fratello, ha rivelato di aver preso le difese della bella conduttrice partenopea da alcuni suoi ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia. Questi non avrebbero speso belle parole nei confronti di Barbara ...

Barbara d'Urso polverizza ogni record - pazzesco traguardo : lei non trattiene la gioia : Su Instagram Barbara d'Urso, raggiante, ha ringraziato tutti i suoi follower postando una fotografia che la ritrae felice in piscina mentre stringe a sé un salvagente a forma di cuore. Barbara d’Urso ha espresso gratitudine verso tutte le persone che la seguono con la sua frase diventata ormai iconi

Barbara d’Urso al settimo cielo : il nuovo traguardo della conduttrice : Barbara d’Urso regina (pure) di Instagram! La conduttrice festeggia un grande traguardo Bellissima, amatissima e pure seguitissima, Barbara d’Urso oltre ad essere la regina indiscussa di Canale Cinque ora lo è anche dei social. Nella giornata di oggi, infatti, la conduttrice ha festeggiato il raggiungimento di ben 2.300.000 follower, una marea di gente che ogni […] L'articolo Barbara d’Urso al settimo cielo: il nuovo ...

Barbara d'Urso - Gru porta via camerino/ Carmelita "perde pezzi" dopo lo studio - ma... : Barbara d'Urso, Gru porta via il camerino di Live Non è la d'Urso. Carmelita "perde pezzi" dopo lo studio di Pomeriggio 5, ma c'è un motivo...

La vita in diretta - Alberto Matano e la missione impossibile : "Come voglio battere Barbara D'Urso" : missione quasi impossibile: battere Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5. Ma tant'è, Alberto Matano - alla conduzione della nuova La vita in diretta con Lorella Cuccarini su Rai 1 - ci vuole provare. E lo dice chiaro e tondo, spiegando come la strana coppia stia mettendo a punto una nuova formula co

Mara Venier su Barbara D’Urso : «Un programma non può cancellare un’amicizia vera. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei» : Barbara D'Urso e Mara Venier Mara Venier è stata, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste della scorsa stagione televisiva. Ritornata con successo al timone di Domenica In, la conduttrice veneta ha saputo farsi largo nella domenica pomeriggio, innescando un po’ di incomprensioni, accompagnate da una serie di frecciatine al fulmicotone, con Barbara D’Urso, sua diretta competitor a Mediaset e amica. Oggi, però, tra le due ...