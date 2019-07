“Voliamo troppo bassi!” | le immagini dalla cabina del Boeing 737 che si è schiantato in

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Le autorità hanno rilasciato un video dell’incidente che ha coinvolto un737, precipitato in Micronesia, in cui ha perso la vita una persona. Il 28 settembre del 2018, il velivolo della Air Niugini si èin una laguna mentre tentava di atterrare per uno scalo intermedio nel suo viaggio da Pohnpei a Mort Moresby. L’aereo aveva a bordo 35 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Inizialmente, si credeva che tutte le persone a bordo fossero sopravvissute. Ma tre giorni dopo, una seconda ricerca nellaha portato alla scoperta di un corpo. La relazione della Papua Nuova Guinea Accident Investigation Commission dice che l’aereo è atterrato a quasi 460 metrisoglia di pista. Il capitano e il primo ufficiale hanno ignorato un totale di 17 allarmi acustici che segnalavano che stavano volandobassi, come mostra il video che trovate in fondo all’articolo. La ...

